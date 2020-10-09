سميرة أحمد: "امرأة من زمن الحب" الأقرب لي.. وكريم عبدالعزيز زي ابني

قالت الفنانة سميرة أحمد إنها تحب مشاهدة أداء الممثل كريم عبدالعزيز، متابعة: "باعتبره زي ابني فهو ممثل جيد جدًا"، لافتة إلى أن ثاني أدواره كان معها، في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، كما أنها تفضل مشاهدة تمثيل الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضافت في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أنها تحب أيضا أداء المطرب أحمد فهمي الذي شاركها في أداء مسلسل "ماما في القسم"، وكذا تمثيل الفنان فتحي عبدالوهاب الذي شاركها في مسلسل "أميرة في عابدين".

وأشارت "أحمد" إلى أنها تتواصل مع بعض الممثلين الشباب لتهنئهم بنجاح أدوارهم رغم أن الوسط الفني لم يصبح كما كان في الماضي، مؤكدة تواصل بعض النجوم الشباب معها وليس جميعهم كما يحدث بين نجوم الزمن الجميل.

وأوضحت أن شخصيتها في مسلسل "امرأة من زمن الحب" هي الأقرب لشخصيتها الحقيقية لدرجة أن عددًا من الجمهور لا يزال يناديها باسم "وفية" بطلة المسلسل، وكذلك شخصيتها في مسلسل "ماما في القسم" رغم أنها قدمت شخصية جادة جدا لكنها كانت في قالب كوميدي وله معنى، مشيرة إلى أنها تناقش قضية في كل ما تقدمه وهذا الأمر يعرفه الجمهور.