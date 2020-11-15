بدء حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بأرض مطار في إمبابة غدا.. إليك الشروط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه ستبدأ غدًا الإثنين 16/11/2020، إجراءات حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن الطرح الأول للمرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بخطوات الحجز للوحدات، أوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّ الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com)،]www.hdb-reservation.com )، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور بدءاً من غدٍ، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنَّه يتمّ إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم في تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل/ العنوان/ الرقم القومي للعميل/ الإيميل/ التليفون/ اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتمّ تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر في ورقة واحدة، ثم يتمّ الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتمّ الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكّيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتمّ استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أكّد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ العميل يحوّل 50 ألف جنيه مقدم الحجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأةـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تمّ الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي – ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا) سارية، وسيتمّ إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من تحويل العميل مبلغ جدية الحجز.

وأشار إلى أنَّ الخطوة الثانية تتمثل فى المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز)، في أن يدخل العميل للموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكّيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكّداً أنَّ التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).

وفيما يتعلق بنظام سداد باقي قيمة الوحدة، أوضح "هلال"، أنَّه في حالة حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية: يتمّ سداد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، إضافة إلى (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة، قال: يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يتمّ إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنَّه تمّ تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنَّه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، إلى جانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا كل القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.