العثور على جثة طفلة رضيعة في القمامة بالمحلة

عثر عمال نظافة بالمحلة، على طفلة رضيعة حديثة الولادة متوفاة وملقاة بمنتصف أكوام القمامة بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثالث المحلة، بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً، من مأمور قسم ثالث المحلة، بعثور عمال النظافة بمجلس المدينة، على طفلة رضيعة متوفاة بمنتصف أكوام القمامة الملقاة، بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

وشهدت صباح اليوم الأحد، منطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، مصرع مواطن في العقد السادس من عمره أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام مستشفى الكبد.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية مدير أمن الغربية، بورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع "مجدي. ا. ا"، 55 عامًا، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام مستشفى الكبد بمنطقة المنشية الكبرى، بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا، واستدعت سيارة إسعاف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق.