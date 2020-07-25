عمال النظافة يعثرون على جثة رضيع داخل صندوق قمامة غرب الإسكندرية

تفاجئ عمال النظافة قطاع غرب الإسكندرية، اليوم السبت، أثناء قيامهم بأعمال تفريغ صندوق قمامة عمومي من وجود جثة لرضيع داخل كيس قمامة، ودون ملابس.

وأبلغ عمال النظافة مسؤولي شركة نهضة مصر المسؤولة عن أعمال النظافة في محافظة الإسكندرية ، حيث تم إبلاغ النجدة.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة جنين حديث الولادة فارق الحياة داخل كيس قمامة ملقي داخل الصندوق.

انتقل فريق من قسم الشرطة غرب الإسكندرية، وتم تحرير محضر إداري وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على تفاصيل إلقاء الجنين في صندوق القمامة.