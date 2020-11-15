جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة 10.9 مليون شخص

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن إجمالي عدد مصابي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة تخطى حاجز العشرة ملايين و903 آلاف شخص.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 10 ملايين و903 آلاف و890 حالة، بينهم 245 ألفا و598 حالة وفاة.وكانت الجامعة قد سجلت أمس 166 ألفا و555 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 1266 حالة وفاة جديدة وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الشبكة أن الأرقام الإجمالية تشمل الحالات المسجلة بالولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، وأقاليم أمريكية أخرى بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.