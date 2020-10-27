جونز هوبكنز: تسجيل 66 ألفا و784 حالة إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و702 ألف و750 حالة، عقب تسجيل 66 ألفا و784 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 225 ألفا و706 حالات، عقب تسجيل 477 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية، يناير الماضي.