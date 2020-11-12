جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا إلى 10.4 مليون حالة في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 10 ملايين و400 ألف و227 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 144 ألفا و133 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 241 ألفا و798 حالة، وذلك عقب تسجيل 1893 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.