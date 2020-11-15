استئصال ورم "ساركومي" متضخم من زراع مريض بـ"أورام طنطا"

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم ساركومي متضخم زنة 4 كيلو جرامات، من زراع مريض يبلغ من العمر 55 عامًا.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد السبروت استشاري جراحة الأورام، والدكتور عاصم الشبيني، استشاري جراحة الأورام، والدكتور ياسر محمد أخصائي الجراحة، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير، بجانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الشبيني، أن الورم كان متشعبًا وضاغطًا على الشريان العضدي والأعصاب المغذية للذراع الأيمن، مشيرًا إلى استئصال الورم، ووضع المريض تحت الملاحظة لمتابعة جميع الوظائف الحركية والحسية للذراع ، حتي تحسنت حالته الصحية.

من جانب آخر، قال الدكتور إسلام صبري مدير المركز، إن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الكفاءة، إلى جانب تقديم خدمات الكشف والعلاج يوميًا لعشرات المرضي بالعيادات الخارجية للمركز.

ونجح فريق طبى بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم ضخم يزن 15 كيلو جرامًا، كان ملتصقًا بالكلية اليسرى، لمريضة تبلغ من العمر 46 عامًا.

وضم الفريق الطبي، الدكتور محمد السبروت، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور محمد عبدالعال، استشاري جراحة الأورام، والدكتور خميس عبدالله، استشاري التخدير بالمركز، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد الدكتور محمد السبروت، أن المريضة كانت تعانى من آلام شديدة بالبطن منذ أكثر من 3 أشهر، وعقب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها، تبين وجود ورم سرطاني خلف البطن وملتصق بالكلية اليسرى والقولون والطحال والشريان الأورطي.

وأضاف "السبروت" أنه أجريت عملية جراحية للمريضة؛ لاستئصال الورم، ووضعت تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

من جانبه، قال الدكتور إسلام صبري، مدير المركز، أن الأخير يجري العديد من الجراحات، بواسطة جراحين على أعلى مستوى، اكتسبوا العديد من الخبرات التي تمكنهم من إجراء الجراحات الدقيقة.