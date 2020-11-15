هل يغلق كورونا المدارس قريبا؟.. التعليم تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إغلاق المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مع استمرار الدراسة أون لاين بالمنازل، حال زيادة عدد الإصابات والوفيات تزامنا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا طبقا لبيان وزارة الصحة اليومي، على أن تكون الأعداد في تصاعد مستمر، قائلا: "حال استمرار الوضع الحالي، وكان عدد الإصابات والوفيات غير مقلق، فلن يكون هناك داع لإغلاق المدارس وستستمر حتى انتهاء العام الدراسي الجديد".

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الوضع الصحي بالمدارس في الوقت الحالي مستقر للغاية ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرا إلى أنّ الوزارة أعدت السيناريوهات البديلة حال إغلاق المدارس، وإلغاء العام الدراسي الجديد بسبب كورونا مستحيل مهما حدث.

وأشار المصدر، إلى أنّ نسبة الحضور بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية وصلت إلى 98%، وجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية ملتزمون بحضور الحصص الدراسية داخل الفصول، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات داخل المدارس مع بداية الأسبوع الخامس من العام الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر، أنّ الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والتأمين الصحي، وفرت جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، وتوفير الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل على حماية التلاميذ داخل المدارس من خلال التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح، مؤكدا أنّ جميع المدارس تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

وطالب المصدر، الطلاب والمعلمين والإداريين والقائمين على العملية التعليمية، بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول الدراسية للوقاية من كورونا، لافتاً إلى أنّ الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، وجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي جرى رصدها وجدت في المنشآت التعليمية مطمئنة وليست خطيرة، مؤكدا أنّ جميع أدوات التطهير والتعقيم موجودة في المدارس.