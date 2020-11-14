صلاح يمازح الفريق الطبي المعالج له ويطالبهم بطمأنة الجماهير

كشفت مصادر رسمية من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان تفاصيل لقاء الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة والطبيب المعالج للاعب الدولي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن حالة اللاعب محمد صلاح، جيدة جدا وحالته بسيطة لا تستدعي دخول المستشفي، وهو معزول حاليا في غرفة العزل داخل المنتخب

وأضاف المصدر أن اللاعب استقبل الدكتور حسام حسني، وكلٌ منهما يرتدي الكمامات، ويلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، وأطلع الدكتور حسام حسني محمد صلاح على البروتوكول العلاجي، وشرح له كافة تفاصيله وطمأنه، ومازحه اللاعب، قائلا: "أنا مطمئن جدا".

وتابع المصدر أن صلاح طلب من الدكتور حسام حسني، طمأنة جمهوره عليه ، واعدا إياه الالتزام التام بالبروتوكول العلاجي، والعزل الذاتي التام له.

تفاصيل البروتوكول العلاجي الخاص بمحمد صلاح بعد إصابته بكورونا

- سيحصل اللاعب على عقار هيدروكسي كلوروكين بمقدار جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول.

- سيحصل اللاعب على جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام.

- سيحصل على عقار إيفرمكتين، أو عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، إلى جانب حصوله على الزنك 50 ملجم يوميا، وأسيتيل سيستين 200 ملجم، ولاكتوفرين مرتين يوميا وفيتامين سي يوميا.

- سيتم العزل المنزلي للاعب في غرفة خاصة، وسيتم شرح البروتوكول العلاجي له وطرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت وزارة الصحة مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه، وقالت يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسؤول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وللمريض أدوات خاصة به، بجانب منع الزيارات.

وتتم متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل المنزلي، من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به