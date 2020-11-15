تذكرة بـ5 جنيهات وخصومات 25%.. تفاصيل مهرجان العسل المصري في الأورمان

بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العسل المصري في دورته الأولى العام الماضي، بمشاركة أكثر من 50 عارضًا، تنظم حديقة الأورمان بالجيزة مهرجان العسل في دورته الثانية، الذي يقام في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر، برعاية وزارة الزراعة المصرية ووزارة البيئة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتقول مي حازم، أحد المنظمين بالمهرجان لـ"الوطن"، إنّ سعر دخول المهرجان يكون مجاني لجميع زوار الحديقة، بخلاف تذكرة بقيمة 5 جنيهات لدخول الحديقة، فضلًا عن مجانية جميع الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان.

وأضافت مي حازم، أنّ هناك عددًا من الفعاليات تقام بشكل يومي طوال فترة المهرجان، بينها محاضرات تقدم للنحّالين أو المهتمين بقطاع النحل بشكل خاص، وأخرى موجّهة للمواطنين للتوعية بأهمية العسل سواء من ناحية التغذية أو العلاج أو الناحية التجميلة، فضلًا عن محاضرات تسويقية موجّهة للعارضين والمهتمين بقطاع النحل.

وتابعت أنّ المهرجان يقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية وفقرات فنية غنائية وتمثيل، وهناك عدد من الفقرات والأنشطة الحركية للأطفال، منها نشاط "النحّال الصغير" وهو عبارة عن منحل صغير يحتوي على نحل حقيقي، يرتدي خلاله الأطفال أزياء النحّالين ويرافقهم مدرب معتمد من الاتحاد، يتعاملون خلالها مع الخلايا بشكل مباشر للتعرف على الفروق بين الملكة والشغّالة وطريقة إنتاج العسل، ويتم تعقيم ملابس الأطفال بين الفقرة والأخرى، وتقام هذه الفقرة بواقع مرتين فقط يوميًا الساعة 11 صباحًا، والساعة 3:30 عصرًا.

وأوضحت حازم، أنّ المعرض هذا العام يضم نحو 80 عارضًا من شركات داخل مصر وخارجها، يقدمون خصومات وعروض للمواطنين طوال فترة المهرجات بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% وأكثر، إضافة إلى عمليات السحب على الجوائز.

ويقدم المهرجان في هذه الدورة جميع أنواع العسل من داخل مصر وخارجها، مثل السعودية والإمارات وليبيا، وبينها عسل سدر جبلي حضرمي، عسل سدر جبلي كشميري، عسل زهور الموالح، حبوب اللقاح، عسل نوارة البرسيم، غذاء ملكات، عسل زهور برية، عسل حبة البركة، صمغ النحل، عسل بالمكسرات، العسل الإسباني، خبز النحل، عسل نحل زهور البرسيم الحجازي، عسل نحل زهور البردقوش، عسل بالتين والزبيب، عسل زهور الينسون، عسل زهور الريحان.

ويقدم بعض العارضين أيضًا بعض مستلزمات المناحل، مثل الخلايا وملابس النحّالين والأدوية والتغذية الخاصة بالنحل، وتقديم محاضرات عن أحدث الطرق في تربية الجديدة، ومحاضرات عن إنتاج ملكات النحل المُلقحة تقدم للمُتخصصين.

واختتمت مي حازم حديثها، أنّ المهرجان في دورته الثانية التي تقام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تفشي جائحة فيروس كورونا، يتم خلاله اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، عن طريق مراعاة التباعد بين أماكن العارضين، وتوفير معقمات ومطهرات الأيدي على جميع المداخل، والالتزام بارتداء الكمامة أو "فيس شيلد" للزوار والعارضين.