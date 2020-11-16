البوابة الإلكترونية لبنك التعمير تستقبل راغبي حجز 960 وحدة سكنية

بدأت بالأمس، البوابة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان، استقبال راغبي الحجز الإلكتروني، لوحدات الإسكان، بمشروعات دمياط الجديدة، وأرض مطار إمبابة، لحجز 960 وحدة سكنية كاملة التشطيب، متنوعة المساحات، بواقع 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة، و140 وحدة سكنية بمشروع اللؤلؤة بمدينة دمياط الجديدة.

فتح باب حجز 960 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة ودمياط الجديدة

وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فتحت باب الحجز ، لعدد 140 وحدة سكنية بمشروع الهيئة بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات من 112 إلى 139 مترا، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المتاحة بمشروع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من المتوقع أن يتم تسليمها خلال العام القادم 2021، على أن يغلق باب الحجز، يوم 26 من نوفمبر الجاري، وأن كراسة الشروط والمواصفات ستتاح للجمهور مقابل 200 جنيه فقط.

ويتضمن الطرح الأول للوحدات السكنية كاملة التشطيب بأرض مطار إمبابة، 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن المرحلة الأولى، ويتم الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، لإستعراض كراسة الشروط، أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل « المساحات – الأسعار – أرقام العمارات» مع إمكانية إستعراض خطوات الحجز.

مكاتب البريد تواصل إستقبال حاجزي وحدات الإسكان الإجتماعي

ويقوم المتقدم لحجز الوحدات السكنية، بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول، ويقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصرى، مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقم) سارية ، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، على أن يتم التخصيص بأسبقية الحجز الإليكترونى(online).

وتأتي المشروعات سكنية الجديدة، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا لتوفير سكن ملائم للمصريين، يلبى إحتياجات كافة شرائح المجتمع المصري، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كافة المساحات، والأسعار، المناسبة لتلبية إحتياجات المصريين من السكن المناسب.

125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودى ومتوسطي الدخل

في غضون ذلك، واصلت مكاتب البريد المميكنة، إستقبال راغبي حجز وحدات الإسكان الإجتماعي لمحدودى ومتوسطي الدخل، ب14 مدينة جديدة، والتي تضم 125 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ

كانت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، اليوم، نشرت قرار وزير الإسكان، بإعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 4.98 فدان للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمنطقة جنوب الحي الأول، لمشروع إسكاني تعاوني بمدينة دمياط الجديدة.

وزير الإسكان: طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت أنها ستتولى طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة» وأنه سيتم طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

وأن التخصيص سيتم بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مشيراً إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com))، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد 22 من نوفمبر الجاري، ليصبح عدد المشروعات المطروحة خلال شهر نوفمبر الجاري 4 مشروعات سكنية متنوعة مابين إسكان متوسط وفاخر واجتماعي .