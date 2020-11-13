منها إلغاء ترخيص محل.. 20 خدمة عقارية تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية

أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية بالقانون رقم 59 الصادر في نوفمبر 1979، وتعتبر جهاز الدولة المسئول عن إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبدأت الهيئة بتمويل المشروعات السيادية لها من الدولة منذ انشاءها وحتى 6-2006 ثم تحولت لتمويل كافة مشروعاتها السيادية والفرعية تمويلا ذاتيا منذ 7-2006 وحتى تاريخه.

وتدار هيئة المجتمعات الجديدة من خلال أجهزة تنفيذية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتم مشاركة المجتمع المدني من خلال مجالس أمناء تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية الحكومية.

وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الخدمات العقارية، الكترونيا، وتستعرض "الوطن" هذه الخدمات، وفقا لما أعلنته الهيئة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات العقارية الالكترونية المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ـ طلب استلام قطعة أرض.

ـ طلب الموافقة على نقل ملكية أرض.

ـ طلب الموافقة على نقل ملكية وحدة سكنية.

ـ طلب استعلام عن تخصيص قطعة ارض أو وحدة سكنية.

ـ طلب اعتماد محضر استلام وحدة – صناعي.

ـ طلب استخراج عقد نهائي.

ـ طلب الموافقة على الرهن.

ـ طلب اعتماد عقد إيجار- صناعي.

ـ طلب إعادة تحديد الأرض.

ـ طلب حجز مقبرة.

ـ طلب دعم لمشروع ابني بيتك.

ـ إعفاء ابني بيتك .

ـ طلب ضم قطع أراض.

ـ طلب إعادة تشغيل محل.

ـ طلب تعديل، تغيير نشاط محل، أو وحدة مهنية.

ـ طلب تحديد نشاط محل.

ـ طلب إلغاء ترخيص محل.

ـ طلب تصريح ضم محلات.

ـ طلب تصريح فتح باب إضافي أو شباك لمحل.

ـ طلب استخراج بدل فاقد، صورة طبق الأصل، صورة تأمينات اجتماعية، أو طلب إصدار خطابات الشهر العقاري.

وتهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي ، إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق للنيل ، إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة ، مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية ، بالإضافة إلى الحد من الزحف العمراني على الأرضي الزراعية.