حبس فني معمل قتل جاره لسرقة "توك توك" بالخانكة

قررت نيابة الخانكة، حبس المتهم بقتل سائق "توك توك" بمنطقة أبو زعبل، وسرقة "التوك توك" الخاص به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

وكشفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية غموض واقعة قتل سائق عُثر عليه غارقًا فى دمائه بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز الخانكة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "جاره"، فني معمل، حيث استدرج القتيل بحجة توصيله وطعنه بـ"كاتر" حتى لفظ أنفاسه، واستولى على التوك توك وهاتفه المحمول وفر هاربًا، وضُبط المتهم وأرشد إلى مكان التوك توك، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز، ومصاب بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.

وأُخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، فانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه سائق مركبة توك توك، وبسؤال شقيقه "سائق" أفاد بخروج الضحية للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة "توك توك" ملكه وعدم عودته، وسرقة المركبة قيادته.

وأضافت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة فني معمل بإحدى الشركات، وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجني عليه، عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته، بهدف بيعها.

وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة بالاتصال هاتفياً بالمجني عليه، وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز بزعم توصيله لمنزله، وأثناء استقلاله المركبة رفقته، قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر"، محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى على التوك توك وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فىي إرتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجني عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية، كما قام ببيع مركبة التوك توك لعامل مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية.

وتم استهداف المشتري وضبطه، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق.