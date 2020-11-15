إصابة وزير الصحة الأوكراني بفيروس كورونا بعد أيام من إصابة رئيس بلاده

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة، من إعلان إصابة الرئيس فولوديمير زيلنسكي.

وكتب "ستيبانوف"، في منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية اليوم، "رغم الحذر والالتزام بجميع قواعد السلامة جاءت نتيجة الاختبار الذي أجريته للكشف عن الإصابة بالفيروس إيجابية".

وأوضح وزير الصحة، أنَّه يعزل نفسه حاليًا وسيتابع عمله من المنزل، وحث الجميع على الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وينضم "ستيبانوف"، إلى قائمة متزايدة من كبار المسؤولين الأوكرانيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ومن بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا، ورئيس الأركان أندريه يرماك، ووزير المالية سيرجي مارشينكو، ووزير الدفاع أندريه تاران، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو والعديد من أعضاء البرلمان الأوكراني.

وسجلت أوكرانيا منذ بداية الجائحة حتى يوم أمس 525 ألفًا و176 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 238 ألفًا و811 شخصًا، كما سجلت 9 آلاف و508 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأعادت أوكرانيا فرض قيود أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق جميع الأعمال غير الأساسية في نهاية الأسبوع على مستوى البلاد، ومع ذلك أكّد مسؤولون في عدة مدن أنَّهم سيتجاهلون الإجراءات الجديدة.

كما فرضت أوكرانيا غرامات تتراوح من 6 دولارات إلى 9 دولارات لعدم ارتداء الأقنعة، لكن هذا الشرط تمّ انتهاكه على نطاق واسع.