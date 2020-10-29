القوصي: مصر بوابة أوكرانيا لنشر خبراتها في ملف الفضاء بأفريقيا

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن أوكرانيا هي أول من تعاونت معها مصر في ملف الفضاء، وكان ذلك عام 2002، حيث أطلقت "القاهرة" بالتعاون معها أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد في عام 2007.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أوكرانيا لديها خبرة في هذا الملف يرجع إلى أكثر من 60 سنة، إذ كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وبدأت في خمسينيات القرن الماضي في هذا المجال.

وتابع: "التعاون مع أوكرانيا ليس بالشيء الجديد، لكنه تعاون تم قبل ذلك التوقيت، وفي يوليو الماضي اتفق الرئيس السيسي مع نظيره الأوكراني على التعاون في مجال الفضاء، ولذلك زارها وفد عالي المستوى بهدف فتح مجالات تعاون بين البلدين".

وأردف: "نسعى إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية على مستوى الاستخدام السلمي للفضاء، وفي الوقت الحالي ننتهي من توقيع مذاكرة تفاهم معها للتعاون في عدة مجالات، مثل التركيز على استكشاف الفضاء وتصنيع أقمار صناعية لرصد التغيرات المناخية وملف الطب الفضائي وغيرها".

وواصل: "لدينا تجربة ناجحة في تدريب الكوادر المصرية في أوكرانيا في عامي 2002 و2003، وأرسلنا 60 مهندسًا من أجل العمل في تكنولوجيا الفضاء والتعاون مع الخبراء الأوكرانيين، ولدينا منهم 20 عالمًا وهم قوام البرنامج الفضائي المصري، وعندما نعيد هذه التجربة فنحن متأكدون من أنها ستنجح".

وأشار، إلى أن مصر عرضت على أوكرانيا استقدام خبراء منها، موضحًا أنه سيجرى تفعيل اشتراك الصناعة في تكنولوجيا الفضاء، للاستفادة من الخبرات الأوكرانية: "مصر ستكون البوابة لنشر صناعة الفضاء وتعاون أوكرانيا مع الدول الأفريقية".

وأتم: "تباحثنا بشأن إطلاق قمر صناعي لمراقبة التغيرات المناخية في مصر والدول الأفريقية، وأن تكون مصر هي المسؤولة عن هذا الأمر بالتعاون مع أوكرانيا، وبهذا ستنتقل الخبرات الفضائية الأوكرانية إلى أفريقيا عن طريق مصر".