وفاة الكاتب الصحفي راجي عنايت

أعلن الإعلامي جمال عنايت، وفاة والده الكاتب الصحفي والمفكر راجي عنايت، وذلك في منشور عبر حسابه الخاص على "فيسبوك".

وقال "راجي": "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله والدي الكاتب الصحفي الكبير راجي عنايت".

ويعد راجي عنايت هو كاتب صحفي ومفكر تخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم بعد ذلك التحق بدراسة النحت في كلية الفنون الجميلة.

وللراحل عدة إصدارات في مجال الإذاعة والتلفزيون، كما أنَّه كتب عددًا من السلاسل في مجال الخيال العلمي، وعددًا من الكتب في الدراسات المستقبلية، وله أيضًا العديد من الكتب التي تناولت المستقبل من وجهة نظر علمية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية وذلك من خلال دراسته لعلم الميتافيزيقيا والباراسيكولجي.

ويعد نجله الإعلامي جمال عنايت والذي تخرج في إعلام جامعة القاهرة، أحد أقدم وأشهر مقدمي برامج التوك شو في الوطن العربي، وكان يقدم برنامج "القاهرة اليوم".

يُذكر أنَّه خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو، أكّد جمال عنايت، أنَّ المقارنة بين الأوضاع الإعلامية في فترة الإخوان والوقت الحالي لا تصح من الأساس، إذ أن هذه المنظومة في 2012 كانت أقرب إلى "الهباب"، والضبابية كانت تُسيطر على المشهد بشكلٍ عام، لاسيما في الفترة التي قرر فيها حازم صلاح أبو إسماعيل وأعوانه مُحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وذكر "عنايت" لـ"الوطن" وقتها: "أتذكر أنني تلقيت تهديدات مُباشرة بالقتل، كوني كنت انتقد سياساتهم وأكشف أكاذيبهم، لكن بالتأكّيد لم أضعها في الاعتبار، ولم أتراجع للحظة عن اقتناعاتي، وبالتأكّيد المنظومة الإعلامية سرعان ما استطاعت استعادة الريادة مجددًا، بينما إعلام الجماعة الإرهابية، لا زال يعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب، في حين الوعي الكامل الذي يتمتع به المُشاهد، ولديه القدرة على التمييز".