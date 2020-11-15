عرض مسرحيتي "عيلة الفقري" و"جنة هنا" بالبيت الفني للمسرح اليوم

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "عيلة الفقري" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويستمر العرض يوميا و لمدة 10 أيام.

وتدور أحداث مسرحية "عيلة الفقري" حول عائلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التي لم تتزوج بعد وأبنائه سامي الصحفي الذي سيسافر إلى اليونان في مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية في أحداث كوميدية من خلال يوم في حياة تلك العائلة.

يشارك في بطولة المسرحية محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب.

والعرض المسرحي تصميم ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.

كما يفتتح أيضا إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، مساء اليوم الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يستمر العرض أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

ومسرحية "جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، والمسرحية من أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.