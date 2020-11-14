المسرح الكوميدي يعرض مسرحية "عيلة الفقري" غدا

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "عيلة الفقري"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بالبيت الفني للمسرح،، غدا، فى الساعة التاسعة مساء، على المسرح العائم الكبير بالمنيل، حيث يستمر العرض يوميا ولمدة 10 أيام.

وتدور أحداث المسرحية حول عيلة سمعان الفقري، المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند، التى لم تتزوج بعد، وأبنائه سامي الصحفي الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل، وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

والمسرحية من بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملوانى، ومن إخراج محمد متولي.