ثلوج في مدينة المنصورة وموجة طقس سيئ.. "تطرف المناخ" السبب

مدينة المنصورة التابعة لمحافظات الوجه البحري، شهدت موجة طقس سيئ، مساء أمس، صاحبها سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد الثلوج ما دفع محافظ الدقهلية لتعطيل الدراسة اليوم بمدارس المحافظة والجامعة، وانتشرت معدات مجالس المدن بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية وبورسعيد والإسماعيلية، لرفع مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع.

مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بصور ومقاطع فيديو للأهالي توضح حالة الطقس السيئ في مدينة المنصورة، في حدث نادر أن تسقط كرات ثلج كبيرة متوسطة الحجم بالمدينة، إضافة إلى الصفحة الرسمية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التي نشرت مقطع فيديو يوضح حالة الطقس في محافظة الدقهلية مدته 30 ثانية، أظهر تعرض المنصورة لموجة غير مسبوقة من الطقس السيئ، وسقوط قطع من الثلوج، أغرقت الشوارع.

ما سبب سقوط قطع ثلج؟

أحمد فتحي، الخبير البيئي، وأحد المشاركين بجلسة التغييرات المناخية بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، وصف ما حدث بمدينة المنصورة وظاهرة تساقط قطع الثلج بهذا الحجم بـ"تطرف المناخ"، معبرًا عن ذلك بقوله أنه في السنوات الأخيرة أصبح فصل الشتاء مدته أقل ولكن كمية الأمطار المتساقطة به أكثر وأشد غزارة عن السابق وهو ما ظهر من قبل في مارس الماضي خلال موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات الجمهورية.

فتحي: نتوقع تكرار هذا المنظر في السنوات المقبلة

ليست المرة الأولى بحسب تعبير فتحي خلال حديثه لـ"الوطن"، أن تشهد المنصورة سقوط قطع ثلج خلال فصل الشتاء، حيث تكرر المشهد من قبل في شتاء عام 2018، مفسرًا أن المنصورة وغيرها من محافظات ومدن الدلتا رغم طبيعتها الجغرافية المعتدلة إلا أن تغير المناخ سيصبح سببا في تكرار رؤية هذا المشهد في الشتاء خلال السنوات المقبلة.

التفسير العلمي لتلك الثلوج برره خبير المناخ أحمد فتحي، بوجود خلل في النظام البيئي والمناخي وإن كان خبراء الأرصاد وصفوه بمنخفض جوي تعرضت له الدولة، ولكن من المتوقع تكرار تلك الظواهر في السنوات المقبلة، ما يتطلب استعداد تام وتجهيز المصارف جيدا، بحسب تعبيره.