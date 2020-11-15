الأرصاد توضح أسباب تساقط حبات الجليد على المنصورة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه جرى التنويه عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وحددنا أيضا بعض المناطق منها كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ مدينة المنصورة تحديدا شهدت سقوط كرات من الجليد "حبات البرد" أمس، وذلك نتيجة وجود تبريد قوي للغاية في طبقات الجو العليا، ما يعمل على وجود حالة من عدم الاستقرار، متابعة: "السحب اللي بتكون موجودة بتكون رعدية، وهي مشهورة بنزول حبات من البرد مع المطر، وده حصل أكتر من مرة".

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ "الظاهرة ليست جديدة، ففي العام الماضي حدثت أكثر من مرة وعلى أكثر من منطقة"، مؤكدة أنّ هناك تغيرات مناخية على مستوى العالم كله أثرت بالفعل على مصر، وبدأنا نشعر منذ 3 سنوات تقريبا بوجود أمطار غزيرة على مناطق لم نكن نراها من قبل".

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أنّ العام الماضي شهد سقوط "حبات البرد" على طريق السويس والقاهرة والتجمع، وأصبحت هذه ظاهرة اعتدنا عليها، وأمر طبيعي يحدث مع الأمطار الرعدية، التي تكون مصحوبة بكرات من الجليد على بعض المناطق، لكن هذا ليس مرتبطا بأنّ الشتاء المقبل سيكون صعبا أو غيره، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات عن الشتاء المقبل، وهل سيكون به اختلاف كبير عن الأعوام الماضية أم ماذا.