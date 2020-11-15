سقوط أمطار على القليوبية وإعلان الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة القليوبية، اليوم، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على معظم أنحاء المحافظة، دون وجود أي خسائر تذكر، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ أو تزايد حدة الأمطار.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحًا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، وذلك بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بلغ 108 معدات، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحًا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبًا.

وأضاف، أن الشركة قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.