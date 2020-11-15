الدمرداش ضمن علماء "ستانفورد" الأكثر استشهادا: أبحاثي تهتم بمجال الكبد

نحو 80 بحثا نشروا عبر مجلات عملية عالمية، في مجال السموم والعقاقير، كانوا حصيلة أبحاث الدكتورة ابتهال الدمرداش، أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، لتكون ضمن 396 عالما مصريا في قائمة ستانفورد الأمريكية التي ضمت أسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات.

وتقول "الدمرداش" التي عكفت على نشر أبحاثها في مجال تخصص دقيق وحساس في مجال السموم، إنها اهتمت بالنشر في مجال أمراض تليف الكبد، حيث بدأت دراستها منذ التسعينات، مع حصولها على بكالوريوس علوم الصيدلة، بجامعة القاهرة عام 1993، لتبدأ ماجستير في علم العقاقير والسميات بكلية الصيدلة جامعة الأزهر عام 1998، وبعدها الحصول على درجة الدكتوراه في نفس التخصص بجامعة عين شمس عام 2001.

ورغم اختيار أستاذة علم العقاقير وعلم السميات ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي ضمت أسماء الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم 160 ألف عالم من 149 دولة، إلا أنها ترى أن نسبة المصريين لا تزال ضعيفة جدا في القائمة ما يستوجب الكثير من الجهد والاهتمام بالمجال العلمي للارتقاء بالنسبة التي لم تتخطى الـ"الربع في المئة" في الأعوام المقبلة، بحسب "الدمرداش" في حديثها لـ"الوطن".

وتعتمد الدراسة التي أصدرتها جامعة ستانفورد على قاعدة بيانات ‎ Scopusفي 22 تخصصًا علميًا، و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، حيث احتوت هذه القائمة على 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

أما عن طبيعة الدراسة، تقول "الدمرداش"، إن الدراسة التي أجرتها جامعة ستنافورد الأمريكية تقوم بناء على معايير تقيس مستوى الباحثين الذين يرجع أخرين للاستناد إليها في أبحاثهم، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى تأثير العالم صاحب الأطروحة العلمية في العلم كلما تم الرجوع إليه، مشيرة إلى أن الدراسة لها مزايا وعيوب ولكن بالنسبة لها هي مؤشرة عن مدى أهمية أبحاثها.

أما عن أبرز أبحاثها المنشورة في مجال تليف الكبد، أوضحت أستاذة علم العقاقير وعلم السميات، إلى أنها حرصت على النشر في تخصصها في العديد من المجلات العالمية أبرزها British Journal of Pharmacology (المجلة البريطانية لعلم الأدوية)، وهي واحدة من أفضل الدوريات العلمية في العالم وغيرها من الدوريات العلمية.

وتعد جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وانطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أنَّ القائمة أحتوت على العلماء من الجامعات المختلفة، وبيانها ترتيباً كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و38 من المركز القومي للبحوث، و31 من جامعة الإسكندرية، و30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، و24 من جامعة المنصورة، و19 من جامعة أسيوط، و13 من جامعة طنطا، و12 من جامعة بنها، و12 من جامعة سوهاج، و10 من مركز بحوث الفلزات، و9 من جامعة المنوفية، و8 علماء من كلا من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و7 من جامعة بني سويف، و6 علماء من كلا جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و5 علماء من كلا من الجامعة المصرية اليابانية، ومدينة زويل، و4 علماء من كلا من جامعة جنوب الوادي، وجامعة الفيوم، و3 من جامعة النيل، وعالمين من كلا من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات.