أخبار التعليم.. جامعة القاهرة في قائمة "ستانفورد"وتدريب المعلمين

يولي جميع القائمين على العملية التعليمية اهتماما كبيرا بتقديم الرعاية الكاملة لطلاب التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتزامن مع الاستعداد للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتقدم "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم في مصر، كالتالي:

إدراج 55 عالما من جامعة القاهرة في قائمة "ستانفورد" العالمية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إدراج 55 عالما من علماء الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد، لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوذ وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوعا و176 تخصصا فرعيا.

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جداول حصص الأسبوع الخامس على قناة "مدرستنا"

تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جداول الأسبوع الخامس من الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تُضاف للمجموع، من أجل عرضها على قناة "مدرستنا" التعليمية، للمراحل التعليمية من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي.

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غدا.. اجتماع مهم لـ"التعليم" بشأن تدريب المعلمين على النظام الجديد

قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إنَّ الوزارة ستعقد صباح غد الأحد، اجتماعًا مهمًا بشأن المعلمين، موضحة أنَّ الاجتماع في إطار كيفية تطبيق عملية تدريب المعلمين على كل أنماط ومحاور النظام الجديد للتعليم، من خلال زملائهم الذين يجيدون كل أدوات التطوير، اللازمة لتطبيق النظام الجديد.

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"المدارس الخاصة": تحويل الطالب للتعليم الحكومي حال عدم دفع المصروفات

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه مع انتهاء المهلة الأخيرة لدفع المصروفات الدراسية يوم الأحد المقبل، ولم يدفع ولي الأمر المصروفات الخاصة بالعام الماضي، عليه التوجه إلى إدارة المدرسة وتقديم الأسباب أو الظروف القهرية التي يمر بها من أجل إعطائه مهلة أخرى أو تقسيط مبلغ المصروفات.

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الأعلى للجامعات يحدد مصير انتخابات الاتحادات الطلابية خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أن السبت المقبل الموافق 21 نوفمير الجاري، سيشهد اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.

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وزير التعليم: لم أوقع على أي محذوفات في المناهج الدراسية بمختلف المراحل

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لم يوقع على أي حذوفات في المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حذف في المناهج، مطالبا جموع الطلاب، بمذاكرة جميع المقررات التعليمية بالمناهج، ولا ينظروا إلى شائعات الحذف.

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