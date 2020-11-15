الفنانة منى بدر.. اكتشفها العندليب الأسمر ولم تقدم سوى 3 أفلام

صاحبة وجه ملائكي وفائزة بملكة جمال مصر. الفنانة منى بدر التي لم تكن تدرك أنها ستصبح يوما أيقونة لأفلام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ حينما غنى لها أغنيته الشهيرة "خسارة".

ولدت الفنانة منى بدر في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر عام 1936، وتنحدر عائلتها من أصول سورية وفي عام 1955 حينما بلغت الـ19 عاما حصلت على الثانوية العامة من مدرسة القلب المقدس، وفي العام التالي حصدت لقب ملكة جمال مصر الأمر الذي رشحها لفيلم "فتى أحلامي" بالبطولة أمام عبدالحليم حافظ.

الفيلم مأخوذ عن قصة الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد، وكتب الفيلم أبو السعود الإبياري ويوسف جوهر وأخرجه حلمي رفلة وجسدت "منى" خلال أحداث الفيلم شخصية البطلة "أمال"، وخلال أحداث الفيلم غنى لها العندليب واحدة من أشهر أغنياته وهي أغنية "خسارة.. خسارة"، وشارك في بطولة الفيلم "عبدالسلام النابلسي، حسن فايق، ميمي شكيب وعبدالمنعم إبراهيم".

حققت منى بدر نجاحا كبيرا عقب عرض الفيلم ولكنها ابتعدت عن السينما والمجال الفني وعملت بأحد البنوك وتفرغت لحياتها العائلية، ولكنها بعد مرور ما يقارب العشر سنوات عادت للظهور في السينما مرة أخرى بمشاركتها بالفيلم اللبناني "كلنا فدائيون" والذي تم عرضه عام 1969 والذي تناول كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وانقطعت بعد ذلك عن السينما لمدة قاربت العشرون عاما، وفي النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي شاركت في الفيلم السوري "سواقة التاكسي" للمخرج السوري محمد شاهين، وسرد الفيلم قصة أب وعائل أسرة فقيرة يعمل سائق تاكسي ليعيل عائلته، ولديه ابنة كبرى وهي فتاة ذات شخصية قوية ومتحررة ودرست رياضة الكاراتيه ويموت الأب ذات يوم وتجد الأسرة نفسها بلا عائل، وتضطر الابنة الكبرى أن تعمل كسائقة تاكسي من أجل إعالة الأسرة، مما يغرضها للعديد من المتاعب والمواقف غير التقليدية التي تدفع بها في طريق غير تقليدي.

ويعد ذلك الفيلم هو آخر الأفلام السينمائية التي شاركت بها الفنانة منى بدر، ليكون رصيدها الفني ثلاثة أفلام سينمائية فقط قدمتهم خلال مشوارها الفني الذي امتد لثلاثين عاما.