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الحلفاوي عن عبد الحليم حافظ: "خلطة سحرية من الشقاء والصوت الحنون"

كتب:

ضحى محمد
12:22 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، مقطع فيديو للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أثناء غنائه علي قناة ماسبيرو زمان.

وعلق "الحلفاوي" على مقطع الفيديو قائلًا: "خلطة سحرية عبد الحليم ده.. من الشقاء والمرض والموهبة والذكاء والإرهاق والإصرار على الإتقان والبنيان الهزيل والإحساس والصوت الحنون سحر بها الناس وتربع في قلوبهم".

يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي، يشارك بمسلسل "القاهرة كابول"، والذى توقف منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا ومن المقرر استئناف تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

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