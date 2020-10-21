حفيد كمال الشناوي: جدي قال لـ عبد الحليم حافظ إنه مينفعش في التمثيل

حكى الفنان عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، عن بداياته الفنية والتحاقه بالوسط الفني.

وقال "الشناوي" خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان يعمل مهندسًا ولديه مكتب هندسي، وأن أحد أصدقائه عرض عليه التمثيل ولكنه رفض بحجة انشغاله في عمله، وألح عليه زميله وبالفعل اشتركا في ورشة تمثيل.

وأوضح "الشناوي" الحفيد، أن جده الفنان الراحل كمال الشناوي "كان مؤمن أن مش أي حد ينفع يمثل وهو بالنسبة له الجيل بتاعه مجاش من وراه جيل تاني ومكنش بيبص لأي حاجة تانية وكان دايمًا محسسنا أنه مستحيل نمثل ومحدش في العيلة فكر يمثل بسبب جدي".

وأشار أن والده حاول اقناع جده برغبته في التمثيل وهو في سن 18 عاما، ووقتها طلب منه الفنان كمال الشناوي أن يؤدي مشهدا لشاب يفاجأ بحبيبته التي لم يرها منذ 30 عاما تدخل من باب الشقة، لافتًا أن والده لم يستطع آداء المشهد وأخبره الشناوي الأب أنه لن يستطيع التمثيل مضيفًا :"جدي قال لعبدالحليم حافظ إنه مينفعش في التمثيل وجدي كان محسسنا أن كلنا مستحيل ندخل الوسط الفني ونمثل".