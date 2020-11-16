ابتزاز وطلب أموال.. فنانون في"ورطة" بسبب حسابات مزيفة بالسوشيال ميديا

كثيرًا ما يتعرض عدد كبير من مشاهير الفن في عصر السوشيال ميديا، إلى ظهور حسابات وهمية تحمل أسماءهم، الأمر الذي يضعهم في "ورطة" بسبب ما يتم نشره عبر هذه الحسابات المزيفة، من منشورات وتعليقات مسيئة، ويصلب الأمر في بعض الأحيان إلى ابتزاز بعض المتابعين.

وتستغل هذه الحسابات المزيفة شهرة الفنانين، وأسماءهم للحصول على متابعين وأكبر عدد من "الفلوروز".

وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الذين عانوا مع الحسابات المزيفة التي حملت أسماءهم.

بسمة بوسيل

تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لموقف حرج بسبب هذه الحسابات الوهمية، والتي نسبت لها اعترافها بخطأها وذلك بعدما أعلنت في الساعات الماضية انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام".

وظهر حساب مزيف على "تويتر" يحمل اسم بسمة بوسيل، نسب إليها تغريدة تتراجع فيه عن طلب الطلاق من تامر حسني، فضلًا عن ابداءها الندم على قرارات خاطئة قد اتخذتها.

محمد سامي

المخرج محمد سامي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام في شهر سبتمبر الماضي ضد مجهول انتحل اسمه عبر حساب مزيف بـ "فيس بوك" طلب من الفتيات الراغبات في دخول عالم الفن صورًا عارية لابتزازهن بها بعد إرسالها إلى جانب طلبه مبالغ مالية من أخريات.

عمرو عبدالجليل

الفنان عمرو عبدالجليل في شهر مايو الماضي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد حساب مزيف يحمل اسمه بـ"تويتر" يقوم بنشر تغريدات مسيئة لزملاءه بالفن ووقوع أضرار مادية ومعنوية عليه بسبب ماينشر في هذا الحساب الوهمي.

نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي حذر متابعيه على "تويتر" من وجود حساب مزيف يحمل اسمه يقوم بنشر تغريدات مسيئة لفريق نادي الزمالك وتأليب جماهير الكرة والمشجعين للأندية الرياضية.

خالد الصاوي

الفنان خالد الصاوي طلب من متابعيه عبر حسابه الرسمي بـ"فيس بوك" بعمل report لحساب مزيف يحمل اسمه على "انستجرام" لإغلاقه نهائيًا.