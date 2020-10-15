محمد سامي يفتح النار على إسلام بحيري: جاهل يشكك في تعاليم الدين

بدأ المخرج محمد سامي، الذي ارتبط اسمه مؤخرا باسم الفنان محمد رمضان، حيث أخرج له مؤخرا مسلسل "البرنس"، الذي عرض ضمن دراما شهر رمضان الماضي، هجوم عنيف على المفكر إسلام بحيري.

ونشر محمد سامي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لم أر في حياتي شخص مستفز وجاهل ومحرض على هدم القيم الخلقية، وحريص على التشكيك في تعاليم الدين وأركانه، وصحة التراث الإسلامي، ومتطاول على صحابة رسول الله الكريم والعلماء الأجلاء ومجادل بالباطل وضعف الحجة، ويكذب في نفس الحلقة وينفي ما قاله باستفزاز، متناسي أن ما قاله أصبح مسجل مثل هذا الشيء السيء (إسلام البحيري).

وتابع "سامي": شخص مخرب يلهو بأفكار مخربة لهدم العقائد والمجتمع، أنا شخص وسطي وبحترم التفكير والبحث، لكن ما يفعله هذا الشخص ليس تفكير أو بحث، ده جهل وهدم، ومحاولة للجدل والتطاول، من أجل الشهرة والاختلاف.

وأضاف: "أقول كلام مختلف وأهدم الدين، فيلتف حولي جهله، أفكاري بتريحهم عشان مايجهدوش نفسهم بمناسك الدين، وأشكك في ناس طاهرة محترمة، كان اجتهادهم من أجل الإسلام مش من أجل كام ظرف من كام محطة، اتقي الله يا أخي بدل ما تشوف مرض من صاحب الدين، اللي أنت بتفتي فيه، ولو مقتنع بأفكارك الملوثة، وأنا ظالمك أقعد اقتنع بيها لوحدك، في بيتك، علمها لعيالك، واعمل بيهم طايفة على مزاجك، بس ابعد عن عيالنا احنا وأفكارهم".

واختتم المخرج: البوست ده أنا كتبته لأني بقالي يومين بتفرج عل مناظرات هذا الشخص الكريه، وأول مرة أشوفه واسمعه، ومش مصدق نفسي، ومش عارف ده مش مسجون ازاي!

وتواصلت "الوطن" مع إسلام بحيري، الذي رفض التعليق على المنشور قائلا: "لا أرد على الشتائم".