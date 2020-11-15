أسماء أبواليزيد عن الجزء الثاني لـ"الآنسة فرح": تطورات كثيرة ومفاجئة

قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إن الموسم الثاني من حلقات مسلسل الأنسة فرح، يحمل تطورات كثيرة، وتغيرات مفاجئة تنتظر المشاهدين.

وأضافت أسماء أبو اليزيد، في تصريحات صحفية، إن فرح في الموسم الثاني من المسلسل، باتت أماً، وهذا هو التطور الأهم وتدخل بالتالي مرحلة جديدة في حياتها، مشيرة إلى أن أمورا طريفة تحدث مع طفلها، خصوصاً أنها تختبر مشاعر الأمومة لأول مرة، وهي عاطفية جداً وتحب العائلة فوق ذلك.

وأشادت أسماء أبواليزيد، بعلاقة الصداقة مع الممثلين في الموسم الثانس بمسلسل "الأنسة فرح"، ، والتي توطدت موسماً بعد آخر، مشيرة إلى أن هناك تغيرات كثيرة تنتظر المشاهد في الحلقات الجديدة، على أكتر من صعيد، وسنراها كيف تحسم أمرها بين طارق وشادي، وأي اتجاه ستأخذ قصة الحب.

وينطلق اليوم عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، ويتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني من الأنسة فرح، نجاح الجزء الأول، مضيفًا: وأعتقد أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد جديد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

وتابع: الموسم الأول حمل صدمة الفكرة المجنونة، وهذا كان أمراً مبهراً، والصعوبة تكمن في إبقاء عنصر الجذب والابهار موجوداً، وأن نحافظ على الأمور التي أعجبت الناس من طريقة السرد والإخراج والحبكة الدرامية.

وأشار إلى أن الصعوبة في هذا العمل، هو كثرة الأحداث ومع ذلك "استطعنا تخطي الموضوع بنجاح مع تقديمنا موسماً أول ناجح جداً".