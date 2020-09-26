"جامايكا" يشارك في "الأنسة فرح" من بوابة "لهجة الشراقوة": تجربة جديدة

بعد النجاح الكبير الذي حققه أحمد كامل أبوزيد، الشهير بـ "جامايكا"، والبالغ من العمر 25 عاما، من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، في الانتشار بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا، من خلال نشر فيديوهات تمس الواقع بشكل كوميدي، وتأخذ الطابع الشرقاوي من حيث اللهجة، انضم "كامل" مؤخرا إلى طاقم عمل مسلسل "الآنسة فرح"، بعد الاستعانة به لتصحيح بعض الكلمات المأخوذة عن محافظة الشرقية.

ونجح "جامايكا" في الوصول إلى جميع فئات المجتمع من خلال عدد من الفيديوهات التي لاقت نجاحا كبيرا، وحققت ملايين المشاهدات، ما جعله يطور من أدواته، فبعد أن كان يبث فيديوهاته بالصوت فقط، وكانت تحقق نجاحا كبيرا أيضا رغم ضعف الإمكانيات، بدأ في تنفيذ تلك الفيديوهات بكاميرا ذات جودة عالية: "المسلسل خطوة كبيرة بالنسبة ليا، وبتمنى أن الفترة اللي جايه أشارك في أعمال فنية تانية".

بدأ أحمد كامل، حياته بعد الحصول على دبلوم فني تجاري، كعامل في مقهى بالقاهرة لمدة 4 أعوام، عاني خلال تلك الفترة من ضيق الرزق: "كنت بنام في الشغل".

بعد تعب في الحصول على فرصة عمل مناسبة، وجد الشاب العشريني ضالته من خلال بث فيديوهات قصيرة بلهجة أهل الشرقية: "في الأول كنت بسجل صوت بس علشان مكنش فيه إمكانيات في الموبايل بتاعي، وكانت بتحقق مشاهدات عالية برضه، لحد ما ربنا كرمني والناس عرفتني".

بعد أن عانى "كامل" كثيرا من تنمر البعض على لهجته، قرر أن يجعل الجميع يفتخر بتلك اللهجة من خلال الفيديوهات التي يقوم بنشرها: "فجأة لاقيت عندي مليون متابع، وكل فيديو انزله يجيب أكتر من 7 ملايين مشاهدة، وفيه ناس مشهورة بتكلمني، ده غير استخدام بعض الجمل اللي من تأليفي أصلا في بعض الأعمال الفنية".

وعن إعلان مدينتي يقول "جامايكا" إنه قرر طرح الفيديو بعد أيام عديدة من الإعداد له: "بمشي بعربية تبعي ومعايا الكاميرا والناس اللي معايا، لحد ما نلاقي بيت قديم بالطين، ونروح نصور عنده، لأني حابب أظهر جمال الريف، والفيديو ده لوحده جاب 45 مليون مشاهدة".

عاش " كامل"، وحيدا بعدما حرم من الأب والأخ، ليعمل مع جده في الفرن الخاص به لتوفير النفقات له ولوالدته: "الناس حواليا مبسوطين جدا بيا، ورغم إن مناخيري بتنزف لما بشتغل في الشمس، إلا إني بعمل كل فيديوهاتي في الشمس علشان أقدم حاجة واقعية".

ينصح"جامايكا" بعدم البحث عن التريند في مقابل انعدام الهدف من الفيديو، وأن يحرص الجميع على عدم تقيدم محتوي يؤثر على الزوق العام بالسلب: "بستغرب من الناس اللي بتعمل فيديوهات الفترة دي، ونفسي الكل يعمل حاجة تضحك الناس بدون إغراء".