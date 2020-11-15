الشرقية للدخان: أرباحنا ارتفعت 10% في العام الحالي

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 10% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأضافت أنها سجلت زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 413.8 مليون سيجارة، عن الربع الأول من العام السابق، لتصل إلى نحو 16.258 مليار سيجارة بزيادة 2.6%.

وارتفع صافي ربح الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، ليصل إلى 1.163 مليار جنيه، مقابل نحو 1.059 مليار جنيه.

ووفقا للبيان، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، إلى نحو 3.954 مليار جنيه، مقابل نحو 3.715 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 6.5%.