"إغلاق المقاهي".. أحد أسباب تراجع المعسل بـ"الشرقية للدخان"

تضررت شركة الشرقية للدخان، من التداعيات السلبية لفيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي، مع اتخاذ الدولة عدد من الإجرءات الاحترازية وفي مقدمتها إغلاق المقاهي ثم حظر تداول الشيشة بعد السماح بعودة المقاهي للعمل.

وقال مرسي أبو عامر المتحدث الرسمي باسم "ايسترن كومباني" أن إغلاق المقاهي ثم منع تداول الشيشة كان له أثر سلبي على مبيعات المعسل في الشركة.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك فئة تحولت من الشيشة إلى تدخين السجائر، ولكن ليس بالقدر الذي يدعم المبيعات.

وبحسب تقرير نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 المنتهي في 31 مارس 2020 تراجعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان من المعسل بنسبة 12.5% عندما انخفضت كمية المعسل من 2426 طنا إلى 2122 طن معسل محلي.

بينما تراجعت كمية إنتاج المعسل التصدير من 513 طنا في الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 إلى 180 طنا في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 وبنسبة 66%.

وفي مايو الماضي أخطرت "إيسترن كومباني" البورصة بتراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بما كانت تستهدفه في موازنة العام، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأوضحت الشركة أنها حققت زيادة في صافي الربح خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس) 2020 بنسبة 5% كما ارتفعت إيراداتها بنسبة زيادة 8%، لكن هذه الزيادات لم تتساوى مع مستهدفات الشركة ضمن موازنتها التخطيطية.

كانت الشركة الشرقية للدخان قررت بشكل مفاجئ في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي زيادة أسعار بعض منتجاتها، حين زادت أسعار منتجات السيجار ودخان الشعر "السجائر اللف"، وهو القرار الذي دخل حيز النفاذ منذ الأحد 6 سبتمبر.