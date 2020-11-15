عاجل.. سفاح الجيزة يعترف بمكان جثتين جديدتين تخلص منهما قبل 5 سنوات

قال مصدر أمني، إن سفاح الجيزة، اعترف بمكان جثتين جديتين دفنهما منذ 5 سنوات، وأضاف المصدر أن إجمالي ضحايا المتهم يرتفع إلى 4 حتى الآن، ولاتزال القوات تواصل البحث عن جثث أخرى.

وكان قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد كشف لغز الجرائم بعد مرور 5 سنوات على تلك الجرائم، وتبين أن المتهم قتل صديقه ودفنه في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، واستولى على مبالغ ماليه منه وانتحل صفته، وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم قتل زوجته ودفنها بجوار جثة صديقه.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الجثتين، بصحبة فريق من نيابة الهرم، وبدأت القوات في استخراجهما بحضور طبيب شرعي.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن ورود المحضر رقم 4332 إداري بولاق لسنة 2015، والخاص بتغيب المهندس رضا محمد عبداللطيف، 48 عاما، بعد عودته بأيام من عمله في السعودية.

وقال شقيق المجني عليه، إنه يبحث عن سر اختفاء شقيقه، وبالصدفة أشار عليه أحد أصدقائه بالبحث عنه في السجون، ربما يكون محبوسا على ذمة إحدى القضايا.

وأضاف بالكشف على اسمه تبين أنه محبوس في سجن الاستئناف على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، وتبين أن زوجته تقوم بزيارته، وبالحصول على عنوان زوجته التي تقوم بزيارته، تبين أنها مقيمة في الإسكندرية.

وقام فريق بحث باصطحاب المتهم "الذي انتحل اسم صديقه" وبإرشاده جرى العثور على هيكلين عظميين لسيدة ورجل، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للهيكلين للتوصل لهوية الضحيتين، كما قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.