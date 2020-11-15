أحمد مجدي: الجزء الثاني من "الآنسة فرح" أقوى من الأول.. "فهمنا بعض"

وعد الفنان أحمد مجدي، بأن يكون الجزء الثاني من مسلسل الأنسة فرح، أقوى من الجزء الأول الذي سبق وأن تم عرضه.

وينطلق اليوم عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.

وأشار الفنان أحمد مجدي، في تصريحات صحفية، إلى تطور شخصية شادي التي يجسدها، وذلك على مستويين، داخلي مع نفسه وخارجي مع من حوله، مشيراً إلى أن "الشاب بات أكثر نضجاً وتفهماً، إضافة لكونه سعيد حينما بات لديه طفل، كما حقّق ما يريده بعدما أصبح محاطاً بأسرته".

ووعد أحمد مجدي، بموسم ثان أقوى من الأول "خصوصاً أننا كشخصيات أصبحنا نفهم بعضنا بعضاً، ما يجعل التصوير أسهل وأسرع ونفهم ردود أفعال الكاراكترات أكثر، و بعيداً عن الكاميرا، تجمعنا صداقة وهذا ينعكس على التصوير، بعد سنة من العمل والاستثمار الحقيقي في العلاقات.