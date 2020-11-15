تسمم 15 بينهم 11 طفلا بفرح بالدقهلية: أكلوا فشار وترمس وشربوا حلبة

أصيب 15 شخصًا، بينهم 11 طفلًا، بتسمم غذائي في أحد الأفراح بالدقهلية، اليوم، ونُقل المصابون إلى مستشفى أجا المركزي، وتبين تناولهم "فشار وحلبة وترمس" بالفرح.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول 15 شخصًا بينهم 11 طفلًا إلى مستشفى أجا المركزي ادعاء تسمم غذائي، وظهور حالات قيئ وإسهال على المصابين.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصابين أكدوا أنهم كانوا مدعون في فرح بمنزل "عمار. م" بقرية ميت العامل بدائرة المركز، وتناولوا ترمس وحلبة وفشار، وبعدها شعروا بأعراض القيء والإسهال ونُقلوا إلى المستشفى.

وبالفحص تبين وصول 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 عامًا، بالإضافة إلى 3 سيدات وشاب، وأجريت الإسعافات الطبية لهم داخل المستشفى، وأُخذت عينات من قيئ المصابين لتحليلها لمعرفة سبب التسمم.

وقال مصدر طبي، لـ"الوطن"، إن فريق الترصد بالمستشفى رصدت حالات اشتباه تسمم غذائي، وتبين وصول 15 حالة من قرية "ميت العامل"، وحُجزت 7 حالات بقسم الأطفال بالمستشفى، وتبين أن اشتباه التسمم ناتج عن تناولهم "ترمس وحلبة وفشار"، أثناء تواجدهم بأحد أفراح القرية.

وأضاف المصدر أنه صُرح بالخروج لـ8 حالات، لتحسن حالاتهم بعد إجراء الإسعافات الطبية لهم، فيما حُجز 7 جميعهم من الأطفال لتلقي العلاج اللازم لحين تحسن حالاتهم العامة.

وأشار المصدر أنه من بين الأطفال المحجوزين بالمستشفى "يوسف م. أ."، 9 سنوات، وأشقائه "مها"، 7 سنوات، و"جنا"، 5 سنوات، و"أحمد م. إ"، 4 سنوات، و"الخطيب ت. خ"، 8 سنوات، وشقيقته "جنا"، 9 سنوات، و"شهد ا. خ."، 13 سنة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة.