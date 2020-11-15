محمد كيلاني عن دوره في "الآنسة فرح": من أمتع تجاربي أمام الكاميرا

قال الفنان محمد كيلاني، إن مشاركته في مسلسل "الآنسة فرح"، يعد من أمتع التجارب التي مر بها أمام الكاميرا.

وينطلق، اليوم، عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.

وأضاف الفنان محمد كيلاني، في تصريحات صحفية، منذ أن قدمت شخصية طارق لأول مرة، في الجزء الأول من الآنسة فرح، رسمت تفاصيل الدور بردود أفعاله وطريقة كلامه ومزاحه وعصبيته، وهو يكن مشاعر الحب لفرح لكنه لا يستطيع أن يكتم إحساس الغيرة، وهذا ما ظهر في الموسم الأول.

وتابع: "ستحدث بعض التطورات الإضافية في الموسم الثاني، لكن أعتقد أن شخصية طارق تسير بسلاسة وفق علاقتها ببقية الشخصيات".

وعن علاقته بفريق عمل مسلسل الآنسة فرح، قال أحمد مجدي: "خلال سنة ونصف معا، نشعر اليوم أننا أخوة وأصدقاء مقربين، ويمكنني القول بأن هذا العمل هو من أمتع تجاربي أمام الكاميرا".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد قالت إن الموسم الثاني من مسلسل"الآنسة فرح"، سيحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.

وعن دورها بالجزء الثاني من "الآنسة فرح"، قالت رانيا يوسف، إن الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها، وتتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة، رغم اختلاف الأجيال.