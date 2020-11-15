رسميا.. سقوط رئيس الزمالك المعزول في انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة منذ قليل بماسبيرو.

ووفقًا للنتائج التي أعلنتها الهيئة فقد خسر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، الانتخابات رسميًا في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بينما تجرى جولة الإعادة بين 4 مرشحين وهم: "بدوي عبداللطيف هلال بدوي، وأحمد ابراهيم أحمد السعيد الألفي، وعبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى، محمود أحمد العزب سيد أحمد" الحاصلين على أعلى الأصوات.

وأسفرت نتيجة أصوات الدائرة طبقًا للتصويت عن:

- أسامة أحمد محمد متولى راضي 22972 صوتًا.

- أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي 31578 صوتًا.

- أحمد محمود أحمد محمد 14603 أصوات.

- ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الأهل 8318 صوتًا.

- أميمة السعيد عبدالغني همام حجازي 7194 أصوات.

- عبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى 27468 صوتًا.

- بدوي عبداللطيف هلال بدوي 32488 صوتًا.

- يوسف محمد يوسف علي مناح 9137 صوتًا.

- حنان محمد علي مرسي عبده 5717 صوتًا.

- محمد الهادي إبراهيم أحمد عقل 8591 صوتًا.

- محمود نصر نصر عامر 16123 صوتًا.

- رضا محمود نصر إبراهيم 3102 صوت.

- أحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبد الهادي 7303 أصوات.

- أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي 8545 صوتًا.

- محمد موسى محمد موسى زارع 3690 صوتًا.

- السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280 صوتًا.

- عمرو حاتم متولي الهواري 7622 صوتًا.

- راغدة عبداللطيف حافظ الشربيني 8115 صوتًا.

- محمود أحمد العزب سيد أحمد 24791 صوتًا.

- مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 صوتًا.

- طارق عبدالحافظ أبو النجا درويش 3617 صوتًا.

- أسعد موسى عتريس الجزار 2266 صوتًا.

- محمد منصور محمد منصور 1312 صوتًا.

- أيمن الغندور نصر الشاعر 1279 صوتًا.

- أسامة محمد الحسيني أبو العنين حسن 2169 صوتًا.

- احمد عادل محمد محمد علام 7280 صوتًا.

- أمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال 10971 صوتًا.

- عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان 11062 صوتًا.

- إبراهيم علي إبراهيم الشناوي 9524 صوتًا.

- أمين عبدالحميد علي القرموطي 12876 صوتًا.

- حاتم محمد أحمد محمد الفرارجي 6719 صوتًا.

- هاني أبو المجد السيد محمد أبو المجد 2357 صوتًا.

- نادر إبراهيم محمد عليوة 8251 صوتًا.

- هلال نصر الدين السعيد السيد 6138 صوتًا.

- مرتضى أحمد محمد منصور 21271 صوتًا.

يذكر أن دائرة ميت غمر تنافس بها 36 مرشح وهى الأبرز بالدقهلية والتي شهدت خسارة رئيس نادي الزمالك المعزول بحصول علي المركز السادس بين المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات.

وشهدت دائرة ميت غمر أشرس منافسة انتخابية بين المرشحين والذين استحوذ كل منهم علي أصوات مركز نفوذه، وبلغت الكتلة التصويتية للدائرة 522 ألف صوت، فكان لها من طابع خاص لوجود رئيس نادي الزمالك المعزول بها علاوة علي 3 نواب حاليين وكان مطلوب منهم اثنين فقط و 32 مرشحين أخرين الجميع يريد أن يقتنص كرسي البرلمان مما جعل الدائرة تعيش علي صفيح ساخن لتبدأ حتى يتم إعلان الفائزين بها.

ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقر انتخابي، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألفو 448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف و 687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و 135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر علي القري والتي تمثل75% من الكتلة التصويتية.

وخاض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهم " مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن".

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