مصل الإنفلونزا ومرضى السرطان.. مهم حتى لو بتاخد كيماوي

"مصل الإنفلونزا آمن وضروري لمرضى السرطان".. كانت هذه آخر النتائج التي توصلت لها بعض الدراسات التي أجريت بمركز مكافحة الأمراض ومنع العدوى الأمريكي "cdc"، حيث أكدت نتائج الدراسة على ضرورة حصول مريض السرطان بمختلف أنواعه على مصل الإنفلونزا الموسمية لتجنب انتقال أي عدوى له وخصوصاً أن مناعته ضعيفة مما يسهل الإصابة به.

وأوصى بعض الأطباء بضرورة حصول مريض السرطان على المصل الذي يحوي أجساما مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان عموما ومريض السرطان الذي يعاني من ضعف المناعة خصيصاً لأنه أكثر عرضة للإصابة به.

يقول محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، إن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية آمن بالنسبة لمريض السرطان وضروري وخصوصاً مع اقتراب موسم الشتاء وتغير الجو، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بها نظراً لضعف مناعتهم، موضحاً أن حقن المناعة التي يحصلون عليها خلال فترة علاجهم غير كافية للوقاية من الإنفلونزا، فهي تعمل على تحفيز المناعة لتصل لمستوى الإنسان السليم.

ويضيف "شعلان": "نوصي الإنسان السليم بالحصول على المصل للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا رغم إن مناعته جيدة، فمريض السرطان نحاول نخفز مناعته بالحقن، لكنها برضو ضعيفة فلازم ياخد المصل بحيث أنه في حالة تعرضه لعدوى يقدر الجسم يقاومها".

نصائح عدة يقدمها أستاذ جراحة الأورام لمرضى السرطان في الوقت الحالي بجانب حصولهم على مصل الإنفلونزا من بينها، الحفاظ على ارتداء الكمامة والفيس شيلد، وتعقيم الأدوات قبل استخدامها وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى بجانب تقليل الزيارات، والحفاظ على تناول أكل صحي يحفز مناعتهم كالخضراوات الغنية بالفيتامينات.

تقول نيرمين صلاح، أستاذ مساعد بكلية الصيدلية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مركز مكافحة الأمراض ومنع العدوى الأمريكي "cdc"، يوصي في آخر دراساته التي يجريها على مصل الإنفلونزا، بأهمية اللقاح لمرضى السرطان سواء صغار أو كبار السن، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه تم الموافقة على إعطاء مريض السرطان والمتعافي منه المصل بعد ثبوت عدم وجود مضاعفات له.

وتتابع "نيرمين" التي أجرت عدة أبحاث علمية على الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، حديثها قائلة: "المصل ليس له أي آثار جانبية على المريض، فهو لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا لكنه على الأقل يحميهم من الإنفلونزا حتى لا يوهموا أنفسهم بإصابتهم بالفيروس الذي تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا".