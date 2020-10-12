"كله لوجه الله".. "عم خالد" يتبرع بسيارته لتوصيل مرضى السرطان بالمجان

استضاف الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، خالد محمد يحيى، البالغ من العمر 50 عاما، وكان صديقه مصابا بمرض السرطان ومر بظروف صعبة وتوفاه الله، ثم توفي والده ووالدته وورث عنهما سيارة فقرر التبرع بها كصدقة جارية لتوصيل مرضى السرطان بالمجان في مواعيد جلساتهم منذ 2018.

وقال "خالد"، "الحدوتة بدأت من 14 سنة كان ليا واحد صاحبي عزيز عليا اسمه شريف عبدالوهاب أصيب بالسرطان ولما بروح أشوفه بلاقيه بيتعذب، وبيقول لزوجته هاتيلي حباية مسكن من أم 700 جنيه، فطبعا كانت تكاليف عالية، ولما توفي كنت نفسي أساعد الناس دي بس إمكانياتي ضعيفة ساعتها ولما توفي والدي ووالدتي في 2015 أخدت الميراث بتاعي واشتريت العربية وقررت أخليها صدقة جارية لهم دي فلوسهم".

وتابع: "وقفت التوصيل من شهر 3 بسبب فيروس كورونا خوفا على الأطفال خاصة إني كنت من أوائل الناس اللي اتصابت بكورونا في مصر، كنت رايح أجيب حد من المطار فخدت العدوى وخفيت منها بس مش قادر أرجع وأوصل مرضى السرطان تاني علشان مناعتهم ضعيفة، أنا خايف عليهم، وحاليا بوصل الأطفال داخل مدينة بنها بس بعيدا عن أمراض السرطان".

وأوضح أن نجم ليفربول محمد صلاح اتصل به بعد عرض حلقة له في التلفزيون وطلب منه بيع السيارة وإهداءه سيارة أخرى، "قولتله كتر خيرك يا أبو الكباتن العربية دي عزيزة عليا لأنها أول عربية أشتريها"، لافتا إلى أن زوجته باعت ذهبها لاستكمال المبالغ المستحقة لشراء سيارته.

وعرض الإعلامي أحمد يونس لـ"خالد" كوبونات غاز رغم إصرار الأخير على رفض قبولها، قائلا: "أقسم بالله لما حد كان بيركب معايا ويعزم عليا بعلبة عصير مكنتش باخدها، عاوزها كلها خالصة لوجه الله".