مرضى السرطان بينهم.. سبب اختيار فئات محددة للحصول على مصل كورونا أولاً

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض السرطانية، وأصحاب أمراض الصدر والحوامل والفرق الطبية في المستشفيات، فئات محددة وصفتهم وزارة الصحة المصرية بأنهم"الفئات الأولى" بالحصول على لقاحات فيروس كورونا، حسبما أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

وأشار حسني، في مداخلة هاتفية له عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر، إلى أن هذه الفئات هي أول فئات ستحصل على مصل فيروس كورونا، موضحا أن متوسط أعداد الوفيات في مصر أقل من المتوسط في جميع أنحاء العالم.

لماذا تلك الفئات تحديدا؟

الفئات الأولى بالحصول على لقاحات فيروس كورونا، والسابق ذكرها حسبما كشفت عنهم وزارة الصحة، وصفها الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالفئات التى تتركز فيها الإصابات والمضاعفات والوفيات بشكل أكبر حيث تقل فيهم كفاءة الجهاز المناعي.

وعن مرضى الصدر خاصة "الربو الشعبي"، ومرضى الالتهاب الشعبي المزمن، أكد بدران في حديثه لـ"الوطن" أنه يكثر فيهم تكرار العدوى بالفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا، وتتضاعف فيهم فرص حدوث الالتهاب الرئوي والمضاعفات المصاحبة لـ"كوفيد 19" ولذلك جعلتهم الصحة على قائمة أولويات الحاصلين على اللقاح.

السيدات الحوامل تقل فيهن المناعة وتكثر فرص الإصابة بالفيروسات التنفسية

أما السيدات الحوامل، فتقل فيهن المناعة لوجود جنين يسحب من عناصر الجسم وفيتاميناته دون تعويض، ولذلك تكثر فرص الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال الحمل، وتزداد معدلات دخولهن المستشفيات بسبب الالتهاب الرئوي، والأمر نفسه بالنسبة لمرضى السرطان، حيث تقل كفاءة الجهاز المناعي بهم ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوورنا، حسب قول عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وأوضح بدران أنه تظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية تحتل المرتبة الأولى في مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن الوقاية تبدأ من ارتداء الكمامة، وغسل الأيدي قبل لمس الأنف والفم والعين، والتباعد الاجتماعي، والحد من المصافحة والعناق والقبلات.