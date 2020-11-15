أمانة عامل باليومية في الأقصر.. أعاد 30 ألف جنيه لصاحبها ورفض المكافأة

عثر شاب بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، على حقيبة بها مبلغ 30 ألف جنيه، أثناء تأدية عمله، بأحد شوارع المدينة.

وقال أحمد محمد فرج، 30 سنة عامل باليومية، "فوجئت بالشنطة كانت على الأرض، بالطريق وأنا ماشي، وكان فيها مبلغ 30 ألف جنيه، وكروت ائتمان وبطاقة شخصية".

وأضاف فرج: "أخذت الشنطة على البيت، وساعدتني الناس في نشر البيانات الخاصة بصاحب الشنطة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله قدرت أتوصل مع صاحب الشنطة بعد ما أداني علامات ومحتوى الشنطة".

وتابع: "توجهت لصاحبها على الفور وسلمته الشنطة، وكان فرحان جدا وعرض عليا مبلغ مالي مكافأة لأمانتي ولكنني رفضت وقولتله يتبرع بالمبلغ في الخير".

وأضاف، "تعلمت الأمانة من أسرتي، ولم أفكر في إعادة الحقيبة لصاحبها رغم أنني في حاجة إلى المال؛ حيث أعمل باليومية في أحد المحلات التجارية في مدينة إسنا، حيث لا يتعدى راتبي 1200 جنيه شهريا".

من جانبهم أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأمانة الشاب والذي تمنوا تكريمه ومكافأته تقديرا لموقفه المشرف، والذي برهن عليه من خلاله أمانته، وأخلاقه الحميدة برغم حالته المادية المتواضعة.

كما وجه صاحب الحقيبة الشكر للعامل الأمين، مشيرا إلى أنه فقد الأمل في العثور على الحقيبة نظرا لفقدانها في الشارع المزدحم بآلاف المواطنين الذين يأتون من كل أنحاء المحافظة للتسوق خاصة وأن الشارع شارع تجاري.

وكانت الأقصر شهدت مواقف مشابهة خلال الفترة الماضية منها عثور طفل على مبلغ 20 ألف جنيه وردها لصاحبها، وقامت مدرسته بتكريمه، وكذلك عثور عامل نظافة على مقتنيات ذهبية في كيس قمامة تبلغ قيمتها 650 ألف جنيه، وأعادها لأصحابها وكرمه أمير سعودي برحلة حج مجانية، كما عثر عامل آخر على مشغولات ذهبية بقيمة 70 ألف جنيه وأعادها لأصحابها أيضا.