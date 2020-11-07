"ستيني" من أمام لجنة دمياط: صوتي أمانة ونفسي مصر تبقى أحسن

جاء مرتديًا كمامته، عازمًا على الإدلاء بصوته كعادته منذ كان شابًا، رافعًا شعار "صوتك أمانة"، هو محمود محمد شوقي محمود 56 عامًا "ترزي"، أحد أبناء محافظة دمياط الذي حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بلجنة اللوزي الثانوية بنات بمحافظة دمياط.

يقول محمود لـ"الوطن": "عمري ما تخلفت عن الإدلاء بصوتي ولا مرة على الرغم من أنني لم يكن معي رقم اللجنة الانتخابية، إلا أنهم ساعدوني وقاموا باستخراج رقم اللجنة الفرعية ورقمي في الكشف الانتخابي، داعيًا كل من لم يدلي بصوته بالنزول والمشاركة في الانتخابات وإبداء الرأي"، متابعًا "نفسي مصر تبقي أحسن وعلينا جميعا مساعدة كبار السن وتوفير كل سبل الراحة ليدلوا بأصواتهم من توفير وسائل الانتقال وكراسي متحركة حتى لا يكون أمامهم عقبات أمام اللجان".

ويخوض 12 مرشحًا حزبيًا من أصل 88 مرشحًا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحًا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحًا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لاستقبال المواطنين، وإتمام عمليات التطهير والتعقيم و النظافة والإنارة، وكذا تخصيص أماكن انتظار مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لكبار السن ومتحدى الإعاقة، مؤكدة على التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين اللجان البالغ عددها 174 بجميع مراكز ومدن المحافظة، منوهة إلى أن إجمالى أعداد الناخبين 1.045245 ناخب وناخبة.