مسيرة شبابية تحت شعار "انزل وشارك صوتك أمانة" بالقليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، مسيرة شبابية تحت شعار "أنزل شارك.. صوتك أمانة"، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتأكيد على أنه واجب وطني على الجميع المشاركة به.

جاءت مسيرة الشباب والرياضة بقرية "قرنفيل"، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، لحث أهل القرية على المشاركة، والتأكيد على الدور الفعال والإيجابي، الذي لابد من اتخاذه.

وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة وفاء طنطاوي، مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر، واللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، عدداً من المقرات الانتخابية، حيث أشاد المحافظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية.

وترأس المحافظ غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الثاني، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع "الهجان"، من خلال غرفة العمليات، عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، ومتابعة وصول رؤساء اللجان، مؤكداً على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيراً إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ حتى نهاية العملية الانتخابية.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات، التي ستعمل على مدار اليوم، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.