كارنيهات اشتراك مجانية لكبار السن فوق 70 عاما في وسائل المواصلات
كتب:
الوطن
03:39 م | الأحد 15 نوفمبر 2020
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
فى إطار حرص الدولة على تقديم كل أوجه الرعاية لكبار السن وتوفير كافة التيسيرات لهم أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لهيئة النقل العام باصدار كارنيهات اشتراك مجانى سنوى لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة.
وأشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن الإشتراك سارى لمدة عام كامل ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.وأكد رئيس هيئة النقل العام أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه .