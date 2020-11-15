فيديو.. تامر حسني يضحك ويلعب رفقة ابنته "تاليا" بعد انفصاله عن زوجته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان تامر حسني رفقة ابنته "تاليا"، في أول ظهور له، عقب الانفصال عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، التي أعلنت خبر الانفصال أمس الأول.

يظهر "تامر" رفقة ابنته تاليا، فى الحفل الخاص الذى حضره أمس، مع عدد من المشاهير، أمثال نجيب ساويرس وهنا شيحة وبوسي، وكانا يشاهدان معًا لعبة ساحر.

وجهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، رسالة لكل المهاجمين لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.

وقالت "بسمة" عبر استوري صفحتها: "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك، سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا، كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وعلمت "الوطن" أن هناك عددًا من الصور التي أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال.

كانت الصور من إحدى السهرات التي كان فيها تامر بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة، والتي غضبت بشدة من وضعية الصور، وعلى أثرها انفجرت الأزمة بينها وبين تامر.

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

ونشرت بسمة "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أنا أي حاجة".

وأسفرت زيجة تامر وبسمة عن إنجاب 3 أطفال وهم تاليا وأماليا وآدم.