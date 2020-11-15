عاجل.. محمد صلاح يغادر فندق إقامته في القاهرة ويتجه إلى الغردقة

كشف مصدر مسئول بغرفة الفنادق ان النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى والذى أعلنت اصابته بفيروس كورونا قبل يومين اثناء تواجده بمعسكر المنتخب المصرى لمواجهة منتخب توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية 2021 ، غادر صباح اليوم فندق "جى دبليو ماريوت" الذى كانت تقيم به بعثة المنتخب التى توجهت اليوم لتوجو لمواجهة منتخبها ، واتجه عبر سيارة خاصة إلى مدينة الغردقة ليستكمل باقى أيام الحجر الصحى .

وأضاف المصدرلـ"الوطن" ان النجم المصرى محمد صلاح كان يقيم بدور خصصه الفندق للعزل بعد اعلان ايجابية المسحة المخصصة له وكان يتلقى البروتوكول العلاجى الذى حددته وزارة الصحة ، مشيرا إلى ان صلاح سيجرى مسحة أخرى نهاية الاسبوع الجارى وفى حال سلبيته سيتوجه إلى بريطانيا للحاق بفريقه ليفربول .