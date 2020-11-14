"الصحة": محمد صلاح يُعاني من نقص كرات الدم البيضاء

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إنه تلقى مكالمة تليفونية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكذلك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من أجل الذهاب إلى مقر إقامة اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لتقييم حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه تعامل مع حالة صلاح كأي مريض عادي، وطُلب منه عمل أشعة مقطعية وتحليل للدم، وتمت مصاحبته حتى "دار الشفاء" وهي إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتم عمل أشعة مقطعية وتحليل، والذي أظهر نقص لدى محمد صلاح في كرات الدم البيضاء.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى أنه تم توصيف حالة محمد صلاح على أنها حالة بسيطة وعلى هذا الأساس تم صرف علاج له من البرتوكول المصري، كما أن الدكتورة هالة زايد تواصلت مع اللاعب هاتفيًا، "إحنا واثقين إن العلاج ده هيجيب له الشفاء التام"، موضحًا أنه تم إرسال كافة التقارير والفحوصات الطبية الكاملة الخاصة باللاعب لنادي ليفربول الانجليزي.