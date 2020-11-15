مجلس مدينة بسيون يواصل أعمال تطهير وتعقيم شوارع قرية محمد صلاح

يواصل مجلس مدينة ومركز بسيون بمحافظة الغربيىة، أعمال التطهير والتعقيم في شوارع قرية اللاعب الدولي محمد صلاح، بعد إصابته بفيروس كورونا، وحضوره حفل زفاف شقيقه برفقة بعض أهالي القرية.

ومن جانبها أشرفت منى صالح رئيس مدينة بسيون، على حملة تطهير في القرية، وتعقيم شوارع القرية ومنزل محمد صلاح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي أمر على الفور بدفع فرق من مديرية الصحة بالغربية لفحص المخالطين وتعقيم وتطهير الشوارع.

وأرسلت مديرية الصحة بالغربية، أمس السبت، علاج المخالطين لأهالي قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، بعد اجتماعه بهم في حفل زفاف شقيقه ناصر.

وكانت فرق الرصد والتطهير التابعة لمديرية الصحة بالغربية، طهرت وعقمت شوارع قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح؛ لرصد المخالطين له في حفل زفاف شقيقه.

وأوضح مصدر في مديرية الصحة بالغربية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم الدفع بفرق الترصد وتطهير وتعقيم شوارع القرية، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح؛ لفحص المخالطين له خلال حفل زفاف شقيقه، بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن محمد صلاح سيُعزل لمدة 10 أيام، وسيخضع للبروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا، بعد تأكد إصابته، عقب إجراء المسحة الثانية له.

وأضاف المصدر أن اللاعب حالته الصحية جيدة وبسيطة، ولا يحتاج لدخول المستشفى، وإنما للعزل فقط.

من جهته، قال عبدالعزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إن إصابته بفيروس كورونا جاءت له من المنتخب وليست من الفرح، مؤكدًا أن الحارس الذي خصصه له الاتحاد المصري لكرة القدم ويدعى "كريم" كان يلازمه في كل مكان في الحفل، وحرص على تعقيم أي مكان يتواجد به.

وأضاف "البمبي" في تصريح لـ"الوطن" أن الفرح كان يوم الإثنين الماضي، ولم تظهر أي أعراض على أي شخص حضره، أو أي فرد بالعائلة، وكذلك العريس "ناصر"، الذي اتصل به، مؤكدًا أن الأخير يتمتع بصحة جيدة، ولم تظهر عليه أعراض المرض، ويوجد حاليًا في القاهرة.