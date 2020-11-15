تستعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. خطة دار الكتب والوثائق المقبلة

كشفت الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب الوثائق القومية، عن أبرز ملامح خطة القطاع فى الفترة المقبلة، على هامش استعدادات مؤتمر "أدب الطفل ورؤية مصر 2030"، الذي ينطلق يوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين، من 18 وحتى 19 نوفمبر، بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة.

وقالت "موسى" في تصريحات لـ"الوطن": الملتقى فتح حوار مجتمعي بين المهتمين من الخبراء والمتخصصين والعاملين والقائمين على ثقافة وفنون وأدب الطفل في مصر، حول دور أدب الطفل في تطبيق رؤية مصر 2030، بما يخدم في بناء مستقبل أفضل للإنسان المصري خلال العقد المقبل.

وتابعت: من المقرر أن يتم الاستفادة من الدورة، فعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، ستطبع هيئة دار الكتب، الأبحاث الخاصة بالمؤتمر في كتاب خاص، للاستفادة منه في رؤية 20/30 للتنمية وبناء الإنسان المصري، كما سنبدأ العمل على التوصيات الصادرة عن المؤتمر عقب انتهاء الفعاليات أيضا.

ولفتت رئيس دار الكتب: كما يجري تجهيز المشاركة في معرض الأوبرا للكتاب، الذى ينطلق في 19 نوفمبر الجاري، ثم معرض آخر بجامعة القاهرة، كما نشارك حاليا فى معرض الكتاب بجامعة الأزهر، كما تستعد دار الكتب لطباعة مجموعة من الإصدارات الجديدة، للمشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

وتابعت "موسى": انتهينا من رفع 5 مجلات تصدرها الهيئة على بنك المعرفة المصري، ونبحث إذا كان هناك أعداد ناقصة لرفعها، وإضافتها إلى هذه الدوريات، وتشمل هذه الدوريات مجلة "الروزنامة" التى تصدر عن الإدارة المركزية لدار الوثائق، "مجلة مصر الحديثة"، مجلة "تراثيات"، مجلة "الفهرست"، وأيضا مجلة أدب الأطفال "دراسات وبحوث"، وهى متاحة للجمهور للاطلاع مجانا.

كما تتيح هذه المجلات، فرصة نشر البحوث العلمية في مجالات تخصصاتها العلمية بشكل مجاني، إسهامًا من جانب الهيئة العامة لدار الكتب في نشر الثقافة العلمية، ودعم البحث العلمي.